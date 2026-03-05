警察官は「免許証」の何を見てる？

身分証明書としても日常的に活躍する運転免許証。

氏名や住所、生年月日、免許の有効期間といった基本的な情報はもちろん、「眼鏡等」といった運転条件や、取得している免許の種類（「大自二」など）が一目でわかるようになっています。

【画像】超カッコイイ！ これが超レアな「最強の免許証」です！（22枚）

しかし、免許証の表面に記載されている「12桁の数字（免許証番号）」からも、持ち主の様々な経歴が読み取れることはご存じでしょうか。

インターネット上では「免許証番号を見れば、学科試験の点数や過去の犯罪歴までわかってしまう」といったウワサがまことしやかに囁かれていますが、果たしてどこまでが真実なのでしょうか。

実は、この12桁の数字はデタラメに並んでいるわけではなく、桁ごとに明確な法則が存在しています。

左から順に、それぞれの数字が持つ本当の意味を紐解いていきましょう。

【1桁目・2桁目】最初に免許を取得した「都道府県」

最初の2桁は「公安委員会コード」と呼ばれ、あなたが一番初めに運転免許試験に合格し、免許証を交付された都道府県を示しています。

たとえば東京都なら「30」、愛知県は「54」、大阪府は「62」といった具合です。

なお、広大な面積を持つ北海道のみ、札幌（10）、函館（11）、旭川（12）、釧路（13）、北見（14）と5つのエリアに細分化されています。

【3桁目・4桁目】最初に免許を取得した「年」

続く2桁は「年別記号」といい、初めて免許を取得した「西暦の下2桁」を表します。

1998年取得なら「98」、2024年なら「24」です。

原付免許を取った数年後に普通自動車免許を取った場合でも、この数字は「最初に原付免許を取った年」から変わることはありません。

【5桁目〜10桁目】各公安委員会が管理する「交付番号」

この6桁は、交付年ごとに各都道府県の公安委員会が割り振る一連の管理番号（シリアルナンバー）です。

実は、「学科試験の点数がわかる」とウワサされているのが、この部分の最初の2桁（5・6桁目）です。

「100からこの2桁を引いた数が試験の点数になる（『00』なら満点、『10』なら90点）」という都市伝説がありますが、これは全くのデタラメです。

試験で間違えた自覚があるのに「00」だった人や、合格ライン（90点）を下回る計算になってしまう番号を持つ人が多数存在するため、点数が隠されているという事実は一切ありません。

【11桁目】偽造や入力ミスを防ぐ「チェックデジット」

11桁目は、1桁目から10桁目までの数字をもとに「モジュラス11」という複雑な計算式を用いて算出された検証用の数字です。

もし番号をシステムに入力した際、このチェックデジットの計算結果と合わなければ「どこかの桁で入力ミスが起きている」あるいは「偽造された番号である」と瞬時に判定できる仕組みになっています。

【12桁目】免許証を「紛失・再交付した回数」

最後の1桁は、紛失や盗難などにより免許証の「再交付」を受けた回数を示しています。

初めて免許を取得した際は必ず「0」ですが、再交付を受けるたびに「1」「2」と増えていきます。

ちなみに、10回目の紛失・再交付を受けた場合は「0」ではなく「1」に戻り、そこから再びカウントされていきます。

なお、結婚などで苗字が変わったことによる再交付の場合は、この番号は増えません。

このように、12桁の数字から読み取れるのは「最初に免許を取った場所と年」、そして「再交付の回数」などであり、学科試験の点数や交通違反歴、犯罪歴といった情報が直接隠されているわけではありません。

警察官が照会をして経歴を確認するシーンをテレビなどで見かけることから、そうした誤解が広まったと考えられます。

免許証の番号を眺めて「初めて免許を取ったのは〇〇県なんですね」と話のタネにするのは面白いかもしれませんが、出身地の詮索を嫌がる人もいます。

また、SNSに免許証の写真をアップする際は、これらの番号も大切な個人情報の一部であることを忘れず、取り扱いには十分注意しましょう。