日本中が、再び熱狂する日々がやってきた。興奮の渦の真ん中にいるのは、やはり大谷翔平（31才）だ。行く先々で話題を振りまく不世出のスーパースター。その一方、ともに帰国した夫人も待望の瞬間を迎えていた。

【写真】愛娘と愛犬・デコピンを抱えながら絵本を読み聞かせする大谷翔平。他、ワンショルダーのドレス姿で食事をする真美子さんなども

都心のタワーマンションの上層階に、大谷がメジャーリーグ移籍直後の2018年に購入した自宅がある。室内には大谷らしくトレーニングマシンが並び、さながら本格的なジムのようだったという。

「これまでオフシーズンに帰国した際には、その部屋でほとんどの時間を過ごしていました。ところが昨年、トレーニングマシンの一部を撤去して、スペースを空けたんです。そこにベビーベッドなどを設置する計画を立てていたようです」（球界関係者）

愛くるしいベビー用品の数々は、昨年4月に真美子夫人（29才）との間に誕生した長女のためのものだ。

「これまで野球一筋だった大谷選手の頭の中に、いまでは野球と同じくらい、もしかしたらそれ以上に真美子さんと愛娘への愛情が詰まっているのだと思います」（前出・球界関係者）

大谷がワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への参加のため帰国したのは、2月24日のことだった。同じ日に帰国したほかのメジャー組の選手が、代表チームが練習を行っていた名古屋に近い中部国際空港へ到着したのに対し、大谷だけは羽田空港へと降り立った。

「大谷選手が羽田を"経由"したのは、真美子さんと愛娘を自宅マンションに送り届けるためでした。侍ジャパンの選手の中には、事前合宿や壮行試合に夫人や子供が帯同して、そばで支えるケースも少なくありません。ただ、真美子さんと娘さんは遠征には同行せず、自宅でお留守番となったようです」（前出・球界関係者）

真美子夫人が代表チームの活動場所に姿を現せば、大きな騒動になることは目に見えている。そのための自重だったようだが、別の大切な目的もあった。

「自宅マンションに、真美子さんは祖父母を招いて娘さんを"お披露目"したそうです。結婚以降、出産してからも真美子さんは帰国できていませんでした。一方、祖父母は高齢ゆえ、米ロサンゼルスまで招くのも難しかった。

これまでビデオ通話などはしていたようですが、今回ようやく直接自宅での初抱擁が叶った形です。生後10か月ほどと言えば、お座りもできるし、少しずつ伝い歩きをし始める頃。健気に、力強く成長する姿と、愛らしい娘さんの表情に、このときを心の底から待ち望んでいた祖父母も目を細めていたといいます。生まれた直後に抱っこしてもらうことが叶わなかった分、真美子さんも万感の思いをより強く感じたことでしょう」（真美子夫人の家族の知人）

祖父母を大切にする気持ちは大谷も同じだ。大谷の祖父・正幸さんは野球経験者で、大谷が幼い頃はキャッチボールの相手を務めた。

「大谷選手のプロ入り後も、札幌や仙台の球場での試合は生観戦し、孫の成長を見守り続けた。メジャー移籍後も、出場試合のほとんどをテレビで見ていたといいます」（大谷家の知人）

しかし2020年3月、正幸さんは病気のため急逝。コロナ禍の影響もあり、大谷はその後、正幸さんの墓前で手を合わせることができなかった。その無念さの一方で、正幸さんの教えはいまでも大谷の胸に刻まれているという。

「まだ日本球界にいた頃、大谷選手が両親のために実家を建て替えようとしたことがあったそうです。でも、そのとき正幸さんから、『両親も元気で家もまだ古いわけでもないんだから、そんなふうにお金を使うもんじゃない。ちゃんと貯めておきなさい』とたしなめられたことがあったそうです。

1000億円の契約を結んだいまでも、大谷選手の生活スタイルが派手にならないのは、正幸さんの教えを実直に守っているからなのでしょう」（前出・大谷家の知人）

※女性セブン2026年3月19日号