サウジアラビアに拠点を置く人権団体のALQSTが、Metaに対する抗議声明を発表しました。Metaはサウジアラビア当局からの要請を受けてサウジアラビア国内のさまざまなコンテンツへのアクセスを制限しましたが、ALQSTはこれを表現の自由の侵害だと訴えています。Meta blocks human rights accounts from reaching audiences in Saudi Arabia and the UAEhttps://www.alqst.org/ar/posts/11902026年4月、Metaはサウジアラビア通信・宇