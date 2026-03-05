『アギトー超能力戦争ー』主題歌はORANGE RANGE 『仮面ライダーアギト』と同じ25周年「誇りに思います」

『アギトー超能力戦争ー』主題歌はORANGE RANGE 『仮面ライダーアギト』と同じ25周年「誇りに思います」