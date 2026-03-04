大阪府池田市の住宅で、宅配業者を装って訪問してきた男が、高齢女性に刃物を突き付けて暴行する事件がありました。

■「強盗や」宅配業者を装った男が…

記者

「小学校の目の前の住宅で事件が起きました。現場では今も鑑識作業が続いています」

4日午前、大阪府池田市で強盗致傷事件が起きました。

警察によると、宅配業者を装った男が76歳の女性宅を訪問。男は手に刃物を握り、こう言い放ちました。

「強盗や」

そして刃物のようなものを女性に突き付けたということです。女性は男に胸や顔を蹴られ、痛みを訴えていますが、軽傷とみられます。

■黒っぽい上着に白色の帽子とメガネを着用

同居する住人が事件に気づき、「包丁を持った人がいる」と通報。

すると、男は何もとらずに刃物を持ったまま現場から逃走。

近所の住民

「すごく近くなのでびっくりして、すごく怖くて、この辺こういった事件無縁な状況なので、物騒になっているなと実感している」

また、付近の小学校は保護者に「強盗傷害事件が発生しました。犯人はまだ逃走中です」と緊急連絡を送っていました。

近所の住民

「連絡が来たのは午後2時ごろ。早く捕まってほしいです」

付近の小学校では、児童を保護者に迎えに来てもらうなど対応に追われました。

逃走した男は、黒っぽい上着に白色の帽子とメガネを着用していたということです。警察が男の行方を追っています。