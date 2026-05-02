家族のいざこざは根深いものだが、親の嘘や再婚を機に人生が大きく狂ってしまうこともあるようだ。投稿を寄せた60代の男性は、幼稚園に上がる前に「母親は病気で亡くなった」と聞かされて育った。ところが中学入学前に父親が再婚し、継母が父親を問い詰めたことで、実母は生きており「生まれた後に離婚し再婚し子どもが2人いる」という隠されていた事実が発覚したという。継母は初婚で男性と一回りほどしか歳が離れていなか