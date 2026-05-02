大阪府警和泉署に入る杉平輝幸容疑者＝1日大阪府和泉市の集合住宅で住人の母親（76）と娘（41）が殺害された事件で、殺人容疑で逮捕された無職杉平輝幸容疑者（51）＝堺市堺区＝と娘の社会福祉士村上裕加さんとの間に、金銭問題があったことが2日、裕加さんの友人への取材で分かった。裕加さんが借用書を作成したといい、府警も同様の情報を把握している。府警によると、容疑者は裕加さんの元交際相手とみられる。4月8日午前、