フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では、この日、東京ドームでプロボクシング「世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦」統一王者・井上尚弥とＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人の一戦が行われることを紹介した。徳光さんはこの一戦を「まさに世紀の対決