Jリーグは1日、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）2026/27の出場枠増加に伴う新たな出場条件を発表しました。ACLEの2026/27大会は、出場チームが従来の24クラブから32クラブへ拡大。これに伴い、Jリーグからはこれまで通りリーグステージに直接出場できるダイレクト枠の『3』に加え、リーグステージ出場につながるプレリミナリーステージに出場するインダイレクト枠の『2』が追加されることになりました。Jリーグにおけるダ