伊藤洋輝はバイエルンに移籍してから難しい２シーズンを過ごしてきた。チームは連覇を達成したものの、度重なるケガに悩まされ、安定した出場機会を得ることはできていない。それだけに、夏の去就をめぐる報道があるのは周知のとおりだ。４月28日に『Sports Boom』が報じたところによると、伊藤にトッテナムなどプレミアリーグのクラブが関心を寄せているという。同メディアは「夏にスカッド計画と財政バランスに沿った戦力