4月30日、ABEMA『さよならプロポーズ via オーストラリア』第9話が放送。決断前夜を迎えた経営者で音楽プロデューサーのケンシ（39）と、美人ギャル・サチエ（31）が、ホテルのベッドで本音を語り合うリアルで濃密な姿が映し出された。【映像】ベッドで濃密ハグ&キスの一部始終結婚か別れかを決断する7日間の旅行に密着した本番組。スタジオには藤本美貴やヒコロヒーら豪華な顔ぶれが揃い、恋人たちの生々しいやり取りや、決断