1月10日、お笑い芸人のやす子が、バラエティ番組『逃走中〜トリプルミッションインポッシブル〜』（フジテレビ系）に出演し、逃走劇に奮闘した。ただ、番組内での “ある発言” がSNSをざわつかせている。今回は、東京・お台場のトヨタアリーナ東京とイマシーブ・フォート東京の2つのフィールドを舞台にしておこなわれた。問題となったのは、ミッション中のやす子の発言だ。「同番組にはSTARTO ENTERTAINMENTのジュニアユニッ