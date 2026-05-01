IT企業で5年働いたのち、寿司職人に転身した筆者。現場に入った直後にぶつかったのは「体」と「人間関係」の壁だった。前編記事はこちら→エンジニアから「寿司職人」になった私が"入店初日"から味わった洗礼…「技術」以前に立ちはだかった壁しかし、壁はそれだけではない。「技術」の壁、「メンタル」の壁。あわせて4つの壁を、筆者はどう越えたのか。そして職人世界の泥くさい現場で、ホワイトカラーの経験ははたして武器になっ