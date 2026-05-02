サッカーW杯北中米大会開幕まで2カ月を切る中で、日本サッカー協会は中村俊輔（47）が日本代表コーチに就任すると発表した。＊＊＊【写真を見る】吹っ切れた？試合後に「因縁の相手」と談笑する久保建英重要な任務2022年に引退直後、彼は協会から代表選手と首脳陣の仲介役である“ロールモデルコーチ”を打診されるも、これを見合わせ、古巣の横浜FCでコーチの座を選んだ。昨年、横浜FCはJ2に陥落。退任した監督の後を中村