今日2日(土)は九州から関東を中心に前日より気温が高く、東海や関東では最高気温が30℃に迫る所もあるでしょう。3日(日・憲法記念日)はムシムシとした暑さに変わります。外のレジャーだけでなく、室内でも熱中症のリスクが高まるため、対策をしてください。2日の今年最多の夏日か東京都心は29℃予想今日2日(土)は、沖縄や九州から関東では朝からスッキリと晴れて、日中は気温がグンと上がるでしょう。最高気温は1日(金)より5℃以