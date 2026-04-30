4月17日、穏やかな天気の中、東京の赤坂御苑で「春の園遊会」が開催された。【写真】秋篠宮さまのジェンダー平等の哲学を受け継ぐ佳子さま、園遊会でお召しになったリメイク後の「いちごワンピ」「園遊会は天皇、皇后両陛下が各界の功労者などを招待し、言葉を交わされる伝統ある行事です。5回目の出席となる愛子さまは、春らしい淡いラベンダーのセットアップをお召しになり、招待客との会話に花を咲かせていました」(皇室担当