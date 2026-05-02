「天皇賞（春）・Ｇ１」（３日、京都）Ｇ１・４勝目へ、一点の曇りもない。大阪杯を勝って勢いに乗るクロワデュノール。いつものように１日朝は栗東坂路を２本駆け上がり、斉藤崇師は「大丈夫。特に問題ないです」と納得の表情だ。事前発表馬体重は５２０キロ。「体は見た目にもポテッとしていたのが締まってきているし、いいと思います」と前走を使った効果を口にした。４枠７番については「外は嫌だったので、いい所に入