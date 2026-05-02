◇セ・リーグDeNA5―16ヤクルト（2026年5月1日神宮）投壊から今季ワーストの16失点で大敗した。DeNAの先発・平良が2回6失点でKOされると、3回以降も救援陣が失点を重ねた。9連戦の4戦目。ブルペンの疲労を考慮し、大差がついた8回2死一、三塁から内野手の柴田がマウンドに上がり、6球を投げ宮本を左飛に打ち取った。16失点以上は22年9月7日の巨人戦（18失点）以来。ヤクルト戦は開幕から6戦全敗で、相川監督は「見ての