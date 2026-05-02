栃木・宇都宮市で突風が発生し、住宅の被害が相次ぎました。被害のあった住人：もう“バーン”と一気にすごい音と共にここ一面、瓦が落ちている状態で。1日午後8時過ぎ、宇都宮市で「屋根や壁が飛ばされた」と通報がありました。20軒から30軒で被害があったとみられますが、けが人はいませんでした。