「日経225先物」手口情報（4日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限3万5495枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月4日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万5495枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 35495( 29606)
ソシエテジェネラル証券 25852( 24204)
バークレイズ証券 18619( 17977)
モルガンMUFG証券 5797( 5424)
日産証券 4227( 4227)
みずほ証券 4640( 4186)
サスケハナ・ホンコン 3586( 3586)
JPモルガン証券 4227( 3508)
ゴールドマン証券 5338( 3464)
BNPパリバ証券 5272( 2682)
UBS証券 4449( 2422)
野村証券 8282( 2189)
SBI証券 3663( 2007)
松井証券 1869( 1869)
ビーオブエー証券 1679( 1136)
SMBC日興証券 2840( 1070)
楽天証券 1545( 965)
インタラクティブ証券 805( 805)
大和証券 1045( 538)
三菱UFJeスマート 618( 520)
シティグループ証券 4690( 0)
HSBC証券 1996( 0)
三菱UFJ証券 598( 0)
東海東京証券 100( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 3408( 3158)
ABNクリアリン証券 4330( 2630)
ソシエテジェネラル証券 2441( 2191)
みずほ証券 860( 860)
日産証券 570( 570)
SBI証券 546( 394)
JPモルガン証券 373( 373)
UBS証券 650( 350)
ドイツ証券 294( 294)
シティグループ証券 402( 252)
楽天証券 286( 166)
BNPパリバ証券 344( 136)
松井証券 115( 115)
インタラクティブ証券 66( 66)
三菱UFJeスマート 75( 63)
JIA証券 59( 59)
モルガンMUFG証券 51( 51)
マネックス証券 34( 34)
東海東京証券 130( 30)
広田証券 14( 14)
HSBC証券 650( 0)
野村証券 6( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース