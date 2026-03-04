CIO¤Î¡ÖÍÆÎÌÂç¡¦Çö¡¦Â®¡×Á´À¹¤ê¿·ºî¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢»öÁ°Í½Ìó¤Ç23¡ó¥ª¥Õ
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë0»þ¤«¤é3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤ÇŽ¢Amazon¿·À¸³èÀè¹Ô¥»¡¼¥ëŽ£¤ò³«ºÅÃæ¡£
¸½ºß¡¢8000mAh¤ÎÂçÍÆÎÌ¤Ê¤¬¤éÌó12mm¤Î¶ËÇöÀß·×¤ò¼Â¸½¤·¡¢ºÇ¿·µ¬³ÊQi2.2ÂÐ±þ¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤â²ÄÇ½¤ÊCIO¡Ê¥·¡¼¥¢¥¤¥ª¡¼¡Ë¤Î¿·ºî¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÖSMARTCOBY SLIM II Wireless 2.2 8K¡×¤¬¡¢»öÁ°Í½Ìó¤Ç¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ
»öÁ°Í½Ìó¤Ç23¡ó¥ª¥Õ¡ª 8000mAh¤ÎÂçÍÆÎÌ¤ÈÌó12mm¤ÎÇö·¿Àß·×¡¢iPhone¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥êÅ½¤êÉÕ¤¯CIOÀ½ºÇ¿··¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
8000mAh¤ÎÂçÍÆÎÌ¡¦Ìó12mm¤Î¶ËÇöÀß·×¡¦ºÇ¿·µ¬³ÊQi2.2ÂÐ±þ¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤òÈ÷¤¨¤¿CIO¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÖSMARTCOBY SLIM II Wireless 2.2 8K¡×¤¬¡¢3·î9ÆüÈ¯Çä¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤Ê¤¬¤éÁá¤¯¤â23¡ó¥ª¥Õ¡Ê1,800±ß°ú¤¡Ë¤ÇÍ½ÌóÈÎÇäÃæ¡ª
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Ç¤âiPhoneÌó1²óÊ¬¤Î½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ê8000mAhÍÆÎÌ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡£½½Ê¬¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËÜÂÎ¤ÏÇö¤µÌó12mm¡¦½Å¤µÌó170g¤ÈÈó¾ï¤Ë¥¹¥ê¥à¡£iPhone¤Ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ÇµÛÃå¤·¤Æ½Å¤Í»ý¤Á¤·¤Æ¤â¼ê¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ý¡¼¥Á¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤â¼ýÇ¼¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥«¥Õ¥§¤ä¿·´´Àþ¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ê¤É¤Î°ÜÆ°Ãæ¤Ë¤â³èÌö¡£½ÐÄ¥¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¡¢³°½Ð»þ¤Î½¼ÅÅÂÐºö¤È¤·¤Æ¤â»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ç¤¹¡£
USB-C¥Ý¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤¿ºÇÂç30W¤ÎÍÀþ½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ä¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡´ï¤Î½¼ÅÅ¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·µ¬³Ê¤ÎQi2.2¤ËÂÐ±þ¡ª ºÇÂç25W¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤È2¤Ä¤Î½¼ÅÅ¥â¡¼¥É¤òÁõÈ÷
Qi2Ç§¾Ú¡ÊWireless Power ConsortiumÇ§¾Ú¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ºÇÂç25W¤Î¹âÂ®¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¡£¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï½¼ÅÅÂ®ÅÙ¤òÍ¥Àè¡¢¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏÈ¯Ç®¤òÍÞ¤¨¤¿°ÂÄê½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ËÜÂÎ¥Ü¥¿¥ó¤ò5ÉÃÄ¹²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2¤Ä¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥â¡¼¥É¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç¤¤ë¤Î¤âÊØÍø¡£Ã»»þ´Ö¤Ç½¼ÅÅ¤·¤¿¤¤³°½Ð»þ¤Ë¤Ï¹âÂ®¥â¡¼¥É¡¢½ë¤¤µ¨Àá¤ä½¢¿²Ãæ¤Î½¼ÅÅ¤Ë¤Ï¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥â¡¼¥É¤È¤¤¤Ã¤¿±¿ÍÑ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤Ê¤ª¡¢¾åµ¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2026Ç¯3·î4Æü11»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
