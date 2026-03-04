KDDIと沖縄セルラーは、auとUQ mobileから発売する「iPhone 17e」の価格を発表した。256GBモデルは11万9900円、512GBは16万1900円。

3月4日23時15分にauとUQ mobileのiPhone取扱店やホームページ、オンラインショップで予約受付を開始し、11日8時に発売する。

auオンラインショップの価格

auオンラインショップでは、購入方法に応じて割引額が異なる。他社からの乗り換え（MNP）の場合は4万4000円割引。UQ mobileからの乗り換えでは、256GBモデルが4万4000円割引、512GBモデルが3万3000円割引となる。新規契約で18歳以下の場合は3万3000円割引。

たとえば、MNPで256GBモデルを購入した場合、割引適用後の価格は7万5900円。さらに買い替えプログラム「スマホトクするプログラム＋」を利用し、25カ月目までに端末を返却すると、実質負担額は47円となる。

なお、「スマホトクするプログラム＋」を利用する場合、特典利用料2万2000円が発生する。次回もauで買い替える場合は同額が割り引かれる。また、機種変更以外では、30カ月目以降の返却で1万1000円、36カ月目以降の返却で0円となる。

UQ mobileオンラインショップの価格

MNPの価格 ストレージ 256GB 512GB 機種代金 11万9900円 16万1900円 au Online Shop お得割 -4万4000円 割引適用後の価格 7万5900円 11万7900円 24回払いの最終回 7万5853円 10万1000円 実質負担額 47円（3円＋2円×22回） 1万6900円（752円＋734円×22回） 新規契約（18歳以下）の価格 ストレージ 8GB 256GB 512GB 機種代金 11万9900円 16万1900円 au Online Shop お得割 -3万3000円 割引適用後の価格 8万6900円 12万8900円 24回払いの最終回 7万5853円 10万1000円 実質負担額 1万1047円（487円＋480円×22回） 2万7900円（1214円＋1213円×22回） UQ mobileから乗り換えの価格 ストレージ 256GB 512GB 機種代金 11万9900円 16万1900円 au Online Shop お得割 -4万4000円 -3万3000円 割引適用後の価格 7万5900円 12万8900円 24回払いの最終回 7万5853円 10万1000円 実質負担額 47円（3円＋2円×22回） 2万7900円（1214円＋1213円×22回） 機種変更の価格 ストレージ 256GB 512GB 機種代金 11万9900円 16万1900円 24回払いの最終回 6万円 8万2000円 実質負担額 5万9900円（2612円＋2604円×22回） 7万9900円（3494円＋3473円×22回）

UQ mobileオンラインショップでも、購入方法に応じて割引額が異なる。MNPの場合、「コミコミプランバリュー」または「トクトクプラン2」を契約し、「増量オプションII」に加入すると2万7500円割引。新規契約で18歳以下の場合も、同条件で1万1000円割引となる。

たとえば、MNPで256GBモデルを購入した場合、割引適用後の価格は9万2400円。さらに買い替えプログラム「スマホトクするプログラム」を利用し、25カ月目までに端末を返却すると、実質負担額は1万6547円となる。

なお、UQ mobileの「スマホトクするプログラム」は、auの「スマホトクするプログラム＋」と異なり、端末回収時の特典利用料は発生しない。

MNPの価格（コミコミプランバリュー／トクトクプラン2＋増量オプションII） ストレージ 256GB 512GB 機種代金 11万9900円 16万1900円 UQ mobile オンラインショップおトク -2万7500円 割引適用後の価格 9万2400円 13万4400円 24回払いの最終回 7万5853円 10万1000円 実質負担額 1万6547円（729円＋719円×22回） 3万3400円（1456円＋1452円×22回） 新規契約（18歳以下）の価格（コミコミプランバリュー／トクトクプラン2＋増量オプションII） ストレージ 256GB 512GB 機種代金 11万9900円 16万1900円 UQ mobile オンラインショップおトク -1万1000円 割引適用後の価格 10万8900円 15万900円 24回払いの最終回 7万5853円 10万1000円 実質負担額 3万3047円（1455円＋1436円×22回） 4万9900円（2182円＋2169円×22回） MNP・新規契約（18歳以下を含む）の価格（割引対象外） ストレージ 256GB 512GB 機種代金 11万9900円 16万1900円 24回払いの最終回 7万5853円 10万1000円 実質負担額 4万4047円（1917円＋1915円×22回） 6万900円（2666円＋2647円×22回） 機種変更・番号移行（povo2.0からの移行除く）の価格 ストレージ 256GB 512GB 機種代金 11万9900円 16万1900円 24回払いの最終回 6万円 8万2000円 実質負担額 5万9900円（2612円＋2604円×22回） 7万9900円（3494円＋3473円×22回）