JBL創立80周年を記念！300mm径3ウェイ・ブックシェルフ型スピーカー「JBL L100 Classic 80」
ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランド「JBL」より、世界的なヒットモデル「L100 Classic」の後継機「L100 Classic Mk2」をベースに、フロントバッフルを含む全6面に美しいオーク・リアルウッドを採用した特別仕様の意匠と、限定シリアル番号入り記念プレートを備えたJBLブランド80周年記念モデル「JBL L100 Classic 80」を発売する。本モデルは、2026年3月上旬より全世界800セット、日本国内20セットのみの限定生産で、一部の専門店販路限定で発売する。※販売店に関しましては、ハーマンインターナショナル カスタマーサポートまでお問合せのこと
■美しいオーク材によるリアルウッド突板仕上げ
元となる「L100 Classic Mk2」は、JBL史上最も伝説的で高い販売実績を誇るスピーカーシステムとして1970年代に登場した “L100 Century” をモチーフに、2018年に発売された「L100 Classic」をアップグレードしたモデルとして2023年に登場した。以来、世界的なトップセラーモデルとして再び注目を集め、新たなファン層を獲得し続けている。
今回発売する「L100 Classic 80」の最大の特徴は、エンクロージャー全面に採用された美しいオーク材によるリアルウッド突板仕上げ。新たなウッドフィニッシュが施されたフロントバッフルには、ゴールドとブラックのJBLロゴをアクセントにしたブラウンのQuadrexフォームを、サテンブラック仕上げのウッドフレームで縁取ったグリルを装着。背面には、JBLチーフ・システムエンジニア Chris Hagen の署名と限定番号が刻印された記念プレートを備え、アニバーサリー・エディションであることを誇らしく示している。
さらに、本モデルはマッチドペア・システムとして提供され、専用スピーカースタンド「JS-150」がペアで同梱される。システム全体は、フロントパネルにリミテッド・エディションのアートワークをあしらった特別製造のウッドコンテナに納められ、全世界800セット、日本国内20セットのみの限定生産で発売する。
〇製品のポイント
・全世界限定800セット（日本国内限定20セット）のJBLブランド80周年記念モデル
・記念プレートを備えたオーク材突板仕上げキャビネット
・歪みの低減と、ダイナミックな再生音を獲得したウーファーユニット
・レスポンスの改善を果たしたミッドレンジ、およびツイーターによる更に向上した実像感
・バイワイヤリングバイアンプ対応金メッキバインディングポスト式デュアルターミナル
・専用スピーカースタンド「JS-150」を同梱
※仕様や価格は変更となる場合がある
