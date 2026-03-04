前週と変わらずJBL Flip 6が首位！ ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10 2026/3/4
「BCNランキング」2026年2月16日〜22日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 JBL Flip 6 ブラック
JBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）
2位 Xiaomi Sound Pocket Black
MDZ-37-DB Black（Xiaomi）
3位 JBL GO 4 ブラック
JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）
4位 Soundcore Select 4 Go ブラック
A31X1011（Anker）
4位 MIMIO SOUND MOVE ホワイト
ATMM-SP780TV WH（オーディオテクニカ）
6位 SoundCore ブラック
A3102016（Anker）
7位 Aurex テレビ用スピーカー(ワイヤレス)
AX-WST21(W)（東芝ライフスタイル）
8位 ワイヤレスポータブルスピーカー ブラック
SRS-XB100(B)（ソニー）
9位 ULT POWER SOUND ULT FIELD 5 ブラック
SRS-ULT50(B)（ソニー）
10位 JBL Partybox Encore Essential
JBLPBENCOREESSJN（ハーマンインターナショナル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
