

大阪3月限ナイトセッション

日経225先物 55320 -830 （-1.47％）

TOPIX先物 3708.0 -59.5 （-1.57％）

シカゴ日経平均先物 55335 -815

（注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比）



3日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落。米国・イスラエルとイランの軍事衝突が続くなかで紛争が長期化するとの懸念が広がり、NYダウの下落幅は1200ドルを超える場面もあった。その後、トランプ米政権がホルムズ海峡を通過する原油、天然ガスタンカーに軍事的な保護を検討しているとの報道が伝わると、次第に買い戻しが優勢となり下落幅を縮めている。



NYダウ構成銘柄ではIBM 、ベライゾン・コミュニケーションズ 、セールスフォース 、マイクロソフト 、JPモルガン・チェース が買われた。半面、キャタピラー 、ナイキ 、ボーイング 、プロクター・アンド・ギャンブル 、アムジェン が軟調。



シカゴ日経平均先物（3月限）の清算値は、大阪比815円安の5万5335円だった。日経225先物（3月限）のナイトセッションは日中比470円安の5万5680円で始まった。その後もショート優勢のなかで下げ幅を広げ、米国市場の取引開始後には5万3600円まで売られる場面もみられた。売り一巡後はショートカバーにより終盤にかけて5万5720円まで下げ幅を縮める動きもあったが、引け間際に持ち高調整の動きが入り、日中比830円安の5万5320円で取引を終えた。



日経225先物はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションの開始早々に下へのバイアスが強まったものの、終盤にかけて下落幅を縮めたことで、チャート上では5万3600円から5万5320円で長い下ヒゲを残していることもあり、いったんは目先の底を意識させそうである。



ナイトセッションで25日移動平均線（5万6020円）を割り込んで始まり、ボリンジャーバンドの-1σ（5万4110円）を下抜く場面もみられた。終盤にかけて下げ渋りをみせたことで-1σを上回っており、同バンドと25日線とのレンジが意識されよう。早い段階で25日線を上回ってくると、ボトム形成との見方から押し目狙いのロングが入りやすい。



一方で、25日線水準での上値の重さが警戒されてくると、戻り待ち狙いのショートを誘うことになろう。そのため、オプション権利行使価格の5万5500円を中心とした上下の権利行使価格となる、5万4500円から5万6500円のレンジを想定する。



また、米国ではIBMやセールスフォース、マイクロソフトなどソフトウエア株を買い直す動きがみられている。ソフトバンクグループ<9984>［東証P］辺りが底堅い値動きをみせてくると、スキャルピング中心ではあるもののロングを誘う形になるだろう。



3日の米VIX指数は23.57（2日は21.44）に上昇した。一時28.15まで切り上がり、昨年11月下旬以来の水準をつける場面もあった。昨年11月20日につけた28.27、同年10月17日の28.99を明確に上抜けてくるようだと、一段と上へのバイアスが強まるトレンド形成が意識されて、リスク回避に向かわせやすいとみられる。



昨日のNT倍率は先物中心限月で14.90倍に上昇した。14.98倍まで上昇する場面もみられたが、その後は25日線（14.94倍）を割り込み、75日線（14.88倍）での攻防が続いた。ただ、東証プライムの9割超の銘柄が下げる全面安商状であり、相対的にNTショートに振れやすい状況だった。75日線が支持線として意識されており、NTロングに振れる可能性はありそうだ。



株探ニュース

