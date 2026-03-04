「お箸ちょうだい」と、お弁当も買わずに頼まれて……そのとき、どのように断ればいいのでしょうか？ お弁当屋さんを経営されるanft9999さん（@anft9999）が対処法をThreadsに投稿。多くの賛同の声が寄せられました。



【写真】無料で欲しいと言われたときの返事は……実際の投稿

anft9999さんのお弁当屋さんは商業施設の中の店舗。観光地も近いため、お弁当を購入することなく割箸をもらいにくる方が多くいらっしゃるのだそうです。そんな時の返答は……。



「『スミマセン!お箸だけの単品売りはしてないんですよ』か、

「ありがとうございます!110円頂載いたします』と返答しております

本当に割箸を110円で売ろうとしてるのではないんです。

遠回しにお断りしてるつもりなんです。

無料でもらえると思ってる人は、110円と聞いた時点で返事もしないでいなくなります」

と、返答の真意をThreadsで綴りました。



この投稿に、

「そんな奴に限って『箸くらいくれてもえぇやん！』て言うんですよね」

「良いと思います。一度あげてしまうと以前は貰えたと文句言われますし、噂広まって、あそこにいけばただで貰えると思われます」

「お箸だけの購入は有料対応でいいと思います」

「厚かましい人たちですね。あえてお客さんとは言いません」

「金額の問題というよりは想像力の問題なんですよね」

「付属品＝無料って人多いですよね」

「定食屋さんには割箸もらいに行ったりしないのに、なんで弁当屋さんやスーパーとかなら無料でくれるって思っているんでしょうね」

と、コメントのみなさんも同調。



なかには、「箸を忘れたときセブンで1番安いカップ麺を買って割り箸貰うというのを良くやってました※カップ麺は後日食す」と対応策を紹介している方もいました。



「お箸は一膳分だけでなく…」

anft9999さんによると、平日や土日、時期やタイミングによって変わるものの“お願い”をしに来る人は一定数いるのだとか。



「割箸だけもらいに来る人は一膳でなく数膳（人数分かそれ以上）を求めてきます。ましてや、謙虚にお願いをしてくれる人はいません。普段は相手の言い方にもよりますが丁寧にお断りするのですが、日に何人もいらっしゃる時もあって。お互いにやり取りに時間がかからないように意識しています」。



こういった事例に対して、「特に対策などは考えてはいないですが、それに感情的に対応してしまうと、こちらが失礼なお店になってしまうのではないか…と心配になってしまいます」とのこと。モラルのない行動を取ってくる相手に対して、どう向き合うべきか…、anft9999さんの心労がつのっている様子です。



何も購入していないのに、お箸を求めるのはやはりマナー違反。割箸1膳に限らず、ビニール袋、ストローなどもすべてに経費がかかっています。最近は購入時に自分から申し出てお箸やスプーンをお願いするコンビニや小売店、使い捨てカトラリー自体を置いていないスーパーなども多くあります。



レジ前で今一度その店のルールの確認を。また何も買っていない店での「無料での提供お願い」や「トイレの利用」は相手に負担を強いるもの。節度をもった行動を心がけたいですね。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・太田 真弓）