あるぞ巨人のクリーンアップ定着　お助け侍・中山礼都の打棒が評価急上昇　不動のレギュラーは目前

侍ジャパンにサポートメンバーとして参加する中山は、一流選手から様々なものを吸収しているだろう(C)産経新聞社

チームから離れているにもかかわらず、その評価は急上昇して、存在感は増すばかり。そんな嬉しい「珍現象」が起きています。

巨人の高卒6年目、中山礼都です。昨シーズンは後半から外野手としてスタメン出場を勝ち取り、キャリアハイの103試合に出場し、打率.265、7本塁打、32打点の好成績を残したバットマン。現在はWBCに出場する侍ジャパンの「サポートメンバー」として、超一流とともにプレーして、そのエッセンスを肌で感じています。

【動画】これぞヤングジャイアンツの躍動！中山礼都の圧巻のタイムリーシーン

侍ジャパンを取材するスポーツ紙の記者は言います。

「中山の評判は、侍ジャパンのスタッフ内でも上々です。宮崎キャンプで2月23日に行われた壮行試合・ソフトバンク戦では侍ジャパンがノーヒットに抑えられていた6回先頭、チーム初安打となるレフト前ヒットを放ち、ベンチを沸かせました。宮崎キャンプ最終日には菅野智之のライブBPで打者を務め、3打席で安打性の当たりを2本放つなど、状態の良さをアピールしています」

中山が成長著しい背景は、技術面にとどまらないと、前述の記者は言うのです。

「宮崎で行われた菊池雄星による決起集会や、菅野が『男気支払い』をしたことで話題になった大阪での決起集会などにも参加して、侍ジャパンの主力から『超一流』の考え方を学んでいる点も大きいでしょう。中京大中京高校のチームメートだった中日の高橋宏斗は、日本代表メンバーに入っていますから『次回のWBCこそは』と燃えているのも想像に難くありません」