姉犬たちが繰り広げる激しい綱引きに、巻き込まれそうになってしまうラブラドールレトリバーの子犬さん。危ないかも…と、思っていたらすかさずヒーローが登場して…！？

思わずキュンとしてしまうこと間違いなし、あまりにも尊く優しさに溢れたその光景は記事執筆時点で27万回を超えて表示されており、多くの絶賛が寄せられました。

【動画：大型犬たちの激しい綱引きで、子犬が巻き込まれそうになり…思わずキュンとする『ヒーロー登場の瞬間』】

先住犬たちの綱引きに巻き込まれそうになる子犬

Xアカウント『@chiroru_border』に投稿されたのは、お迎えしたばかりのラブラドールレトリバー「こま」ちゃんと、先住ボーダーコリー兄妹の姿。

この日も元気いっぱい、綱引きをしていたという「ノエル」ちゃんと「フラウ」ちゃん。お気に入りの円状になったロープをお互いにくわえながら、引っ張り合いっこを始めたのだそう。

思わずキュンとする『ヒーロー登場の瞬間』に反響

もちろんケンカをしているわけではなく、仲良く遊んでいるだけではあるものの『ガルルル…』と唸りながらの引っ張り合いっこはかなりの勢いと迫力。

何事かと言うかのようにすぐ近くまでやってきたというこまちゃん。巻き込まれてしまうかも…？そう思った次の瞬間…。

長男である「チロル」くんがすぐさま現れて、『危ないよ、こっちおいで』と言わんばかりに誘導し始めたというのです。

隣部屋に行きたそうにしているこまちゃんにぴったり付いて歩き、壁際を歩くよう誘導しているかのようにも見えるその行動はあまりにも賢く、愛情に溢れていたのだそう。

とはいえ、こまちゃんがお姉ちゃんたちと一緒に引っ張り合いっこができる日もそう遠くないはず。末っ子を守ってくれるチロルくんの行動は多くの人々を感動させることとなったのでした。

この投稿には「さすが先祖代々ヒツジを誘導していた血筋ですね。」「なんて頼もしいお兄ちゃんなの」「賢いなー、偉いなー」「素敵」「泣いちゃうやつだー」などのコメントが寄せられています。

賢すぎるボーダーコリー兄妹に新入りさんが…

賢すぎるボーダーコリー兄妹の元へ新たに家族としてお迎えされたこまちゃん。優しいお兄ちゃん、お姉ちゃんに見守られながら日々すくすくと成長しているといいます。

お迎え当時は、ケージの中で過ごすこまちゃんのことをチロルくん、ノエルちゃん、フラウちゃんが囲むようにして見守る光景も。

ご家族に溺愛されながら、賑やかで幸せな暮らしを満喫する4兄妹の日常はボーダーコリー、ラブラドールレトリバーの魅力やたくさんの笑顔を届けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@chiroru_border」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。