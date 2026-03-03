『ミルモでポン！』完全新作で21年ぶり連載開始
漫画『ミルモでポン！』の完全新作『ミルモでポン！にゅ〜』（作者：篠塚ひろむ）が、3日発売の『ちゃお』4月号にて連載がスタートした。ミルモたちが暮らす妖精の里が大ピンチとなり、ミルモの魔法でみんなをハッピーにする物語となっている。
【画像】気になる！冒頭に楓ちゃん登場 公開された『ミルモでポン！』新作の1ページ
『ミルモでポン！』は、2001〜2005年まで『ちゃお』で連載された人気漫画で、ごく普通の中学生・南楓となかなかお願いを叶えてくれない恋の妖精・ミルモとの日々を描いたファンタジーラブコメ。
シリーズ累計300万部を突破しており、2003年には、第27回講談社漫画賞の児童部門、および第49回小学館漫画賞の児童向け部門を受賞。2002年から2005年まで約3年半「わがまま☆フェアリー ミルモでポン！」としてアニメ化もされるなど、当時、子どもたちを中心に多くの人の心をつかんだ。
2023年に18年ぶりの新作読切が掲載されたが、連載という形は2005年の完結以来、21年ぶりとなる。
