【モデルプレス＝2026/05/23】このたび、アニメ『タコピーの原罪』の劇場公開が決定。原作者・タイザン5氏からの祝福コメントが到着した。【写真】「タコピーの原罪」感動の特報映像◆『タコピーの原罪』劇場公開が決定『タコピーの原罪』は、マンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載・配信された、タイザン5氏による漫画作品。2021年12月に連載が開始されると、ハッピー星人のタコピー（主人公）の愛らしいビジュアル