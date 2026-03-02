第1打席は左飛、第2打席は三振

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は2日、「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合（大阪）」に「2番・指名打者」で先発出場した。第3打席は左飛に終わり、3打席連続で凡退となった。

初回1死走者なしで打席に立った大谷。登場するやスタンドは騒然と大歓声が起きた。寺西成騎投手の前にカウント2-2からの6球目、直球に差し込まれる形で左飛に倒れた。第2打席では左腕の田嶋大樹投手の前に三振だった。そして1-4で迎えた7回に第3打席を迎えた。

入山海斗投手の前に初球から積極的にスイングするも、直球を捉えられずにヘルメットが落ちそうになった。カウント1-2からの4球目、内角の直球を振ったが打球は力なく左飛に終わった。場内はため息が漏れた。

大谷は2月26日から侍ジャパンに合流。中日との強化試合はフリー打撃でアーチを連発していたが、規定により試合に出場はできず。1日には大阪入りしてチーム全員で焼肉店で決起集会を行った。

昨年11月末にWBC参加を表明した。2023年の第5回大会では打率.435（23打数10安打）、1本塁打8打点、投手では3試合に登板し2勝1セーブ、9回2/3を投げて防御率1.86をマークし、大会MVPに選ばれている。

プールCの侍ジャパンは6日のチャイニーズ・タイペイ戦で1次ラウンド初戦を迎える。7日に韓国戦、8日オーストラリア戦、10日チェコ戦に臨む。（Full-Count編集部）