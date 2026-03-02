3月1日、高知競馬場で行われた5R・御厨人窟賞（4歳上・ダ1400m）は、岡村卓弥騎乗の11番人気、ジョウショーホープ（牡6・高知・雑賀正光）が快勝した。1馬身差の2着にカツベンケイ（牡7・高知・雑賀正光）、3着にワイドカント（牡9・高知・打越勇児）が入った。勝ちタイムは1:30.5（不良）。

1番人気で井上瑛太騎乗、ロードエクレール（牡8・高知・打越勇児）は11着、2番人気で吉原寛人騎乗、ウインザナドゥ（牡8・高知・打越勇児）は10着敗退。

レース序盤、逃げたロードエクレールにグッドヒューマー、ワイドカントと続いてジョウショーホープは好位、人気を集めたウインザナドゥは後方で進行。3コーナー過ぎ、逃げ粘るロードエクレールにワイドカント、ジョウショーホープ、グッドヒューマーが一斉に迫ってわずかにワイドカントが抜け出して最終コーナーを通過。直線で最内から伸びたジョウショーホープが抜け出し後続の猛追を振り切って快勝。

優勝したジョウショーホープは11番人気、2着には直線大外最後方から追い上げた12番人気のカツベンケイが入り、雑賀正光きゅう舎のワンツーフィニッシュを彩った。3連単は510万円超えとなった。

岡村卓弥騎手「描いた通りの展開」

1着 ジョウショーホープ

岡村卓弥騎手のコメント

「思い描いた通りの展開になりましたし、最後はやっぱり馬が頑張ってくれたと思います。力まず走れて勝負所の手応えが凄く良かったので、“これは”と思って、最後進路が出来て突き抜けることができました。自きゅう舎で重賞を勝ったことがなかったので、本当に嬉しいです。2着も自きゅう舎の馬が来て3連単もすごい配当がついてるなって。（応援してくれているファンに）ちょっとでも貢献できてよかったなって思います。厩舎の皆が一丸となって頑張っている結果なので、本当に先生も喜んでくれていると思います」

ジョウショーホープ 32戦5勝

（牡6・高知・雑賀正光）

父：ミッキーロケット

母：スターフォーユー

母父：アグネスデジタル

馬主：熊田義孝

生産者：福岡駿弥

【全着順】

1着 ジョウショーホープ

2着 カツベンケイ

3着 ワイドカント

4着 ニクソンテソーロ

5着 エクセレントタイム

6着 サンライズグリット

7着 ロレンツォ

8着 グッドヒューマー

9着 グッドウッドガイ

10着 ウインザナドゥ

11着 ロードエクレール

12着 メイショウウズマサ