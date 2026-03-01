プレミアリーグ 25/26の第28節 フラムとトットナムの試合が、3月1日23:00にクレーブン・コテージにて行われた。

フラムはラウル・ヒメネス（FW）、オスカー・ボブ（MF）、エミール・スミスロウ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトットナムはシャビ・シモンズ（FW）、ドミニク・ソランケ（FW）、ランダル・コロムアニ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の7分に試合が動く。フラムのオスカー・ボブ（MF）のアシストからハリー・ウィルソン（FW）がゴールを決めてフラムが先制。

さらに34分フラムが追加点。ハリー・ウィルソン（FW）のアシストからアレックス・イウォビ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とフラムがリードしてハーフタイムを迎えた。

58分、トットナムは同時に3人を交代。コナー・ギャラガー（MF）、シャビ・シモンズ（FW）、ランダル・コロムアニ（FW）に代わりパプマタル・サール（MF）、リシャルリソン（FW）、マティス・テル（FW）がピッチに入る。

66分、トットナムのアーチー・グレイ（MF）のアシストからリシャルリソン（FW）がヘディングシュートを決めて2-1と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、フラムが2-1で勝利した。

なお、フラムは61分にイッサ・ディオプ（DF）、66分にカルビン・バッシー（DF）、90+2分にトム・ケアニー（MF）に、またトットナムは64分にミッキー・ファンデフェン（DF）、66分にリシャルリソン（FW）、90+5分にペドロ・ポロ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-02 01:10:11 更新