既婚者向けマッチングサイト「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル（東京都渋谷区）が、「セックスレス“じゃない”夫婦」の実態調査を実施。その結果を発表しました。

夫婦の営みの満足度は…？

調査は2025年12月15〜28日、20〜59歳の既婚男女のうち、月1回以上の頻度でパートナーと性行為をしていると回答した人を対象に、インターネットリサーチで実施。計631人から有効回答を得ています。

まず、現在の夫婦間の性行為に関する満足度を聞くと、「満足している」と答えた人は男性が67.5％、女性は61.4％でした。満足している人が多数を占めた一方で、「どちらともいえない」と答えた人は、男性が21.9％、女性が27.7％でした。この結果を受けて同社は「満足している人が多数派である一方で、評価が定まっていない層も併存している状況がうかがえます」とコメントしています。

続いて、「満足している」と答えた人にその理由を聞くと、「愛情を感じる」「安心感や信頼感がある」「お互いの好みを理解している」といった項目が比較的多く選ばれています。同社は「行為そのものだけでなく、夫婦関係の中での心理的なつながりと結びついている様子がうかがえます」と分析しています。

男女別で見てみると、男性は「性行為そのものが好き」（38.0％）、「身体的・心理的な相性がよい」（33.8％）、「見た目、容姿が好み」（19.4％）といった項目が女性と比べて多く選ばれています。

一方、女性は「愛情を感じる」（58.1％）、「安心感や信頼感がある」（52.9％）といった項目が男性よりも高い結果になりました。

また、「前戯が丁寧」「時間をかけてくれる」「気分づくりや雰囲気がよい」といった項目も一定数選ばれており、同社は「具体的な行為内容や過程も、満足度に影響していることが分かります」とコメント。これらの結果を受けて「セックスに対する満足は、テクニックや頻度といった要素だけで決まるものではなく、夫婦間の関係性や感情の共有のあり方と密接に関わっている可能性がうかがえます」と分析しています。

あなたは、パートナーとの夜の営みに満足していますか？ それとも……。

