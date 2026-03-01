2026年はユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）の25周年アニバーサリーイヤー！ 本記事では、パークの周年を記念した豪華すぎるアニバーサリーイベントを一挙紹介します。今だけしか体験できないアトラクションやショーを存分に楽しみましょう！

定番パレードが特別バージョンで開幕

2026年は、2001年3月31日にオープンしたUSJの25周年アニバーサリーイヤー。この節目を記念して、2027年3月まで特別イベントが次々と開催されます。

毎年恒例の「ユニバーサル・クールジャパン」との相乗効果もあり、注目度は満点！

●25周年だけの特別な新パレード《NO LIMIT！ パレード〜Discover U！！！ バージョン〜》

大人気＆大定番の《NO LIMIT！ パレード》が特別バージョンとして開幕します。

キティやミニオンなど、おなじみの人気キャラがフロート（台車）からお目見え。豪華すぎるパレードはファン必見です。パレード途中に停止してキャラやダンサーたちと踊れるダンスタイムもあるとのこと！

また、グラマシーパークの特別鑑賞エリアではウッディー＆ウィニーと触れ合うこともできます。

公演：1日1回（約40分）

公演開始：通常14：00〜

※ 公演開始時刻は変更のときもあり。詳細は公式サイト参照

●「NO LIMIT！ パレード」をノーストレスで鑑賞するための裏ワザとは

情報解禁時から大注目を集めている《NO LIMIT！ パレード〜Discover U！！！ バージョン〜》は、混雑すること間違いなし。

そこで、じつは「グラマシーパーク」で鑑賞できる有料チケットが販売されているんです。 3方向をフロートに囲まれ、人混みに流されることなくたっぷり鑑賞することができます。

チケット料金は2100円。購入を検討してみても良いかもしれません。

※ 詳細は公式サイト・アプリ参照

アニバーサリーイヤーの特別なイベントをチェック！

25周年の今しか見られない特別なイベントを7つ紹介します。

●25周年記念プログラム《ライト・ヒア、ライト・ナウ！〜Discover U！！！ バージョン〜》

25周年のお祝いを目的に、4つプログラムを3カ所のストリートやミニステージで開催します。開催時期は場所によって異なり、終了日は現在未定とのことです。

●ユニバーサル・ワンダーランド〜レッツ・スマイル・トゥギャザー！〜

季節ごとに装いを変えてお目見えするショーが、今回はパークの仲間と25周年を祝い歌や踊りで盛り上がります。グリーティングタイムで記念撮影を！

開催期間：2026年3月3日〜未定

●パワー・オブ・ロック〜ユー・ロック！〜

実力派シンガーによるノリノリのロックステージ！ ロックのスタンダード曲に加え、25 周年記念のオリジナルソング「The Power of U」を披露してくれます。

開催期間：2026年3月13日〜未定

●アルティメット・ブルース・バッシュ〜音楽の色〜

セサミストリートのクッキーモンスターとグローバーの人気ステージに、あのボーカルコンビ「ブルース・ブラザーズ」のジェイク＆エルウッドが約17 年ぶりに再登場します！

開催期間：2026年3月27日〜未定

●クロミ・ライブ〜Discover Me Discover U！！！〜

ピンクがテーマカラーのマイメロディ、黒ずきんのクロミが陽気に楽器を奏で、ビートボックスやサンプリングにも挑戦します。キュートでハードなロックがマッチ！

開催期間：2026年3月27日〜未定

●周年ソング×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

座席に音響装置があるコースター《ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド》《ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド〜バックドロップ〜》では、周年（10年、15年、20年、25年）開催時のテーマソングを流す特別運行をスタートします！

どんな音楽が聴けるかは、乗ってからのお楽しみです。

開催期間：2026年3月4日〜2027年3月30日

●ユニバーサル・カーズ・アンド・スターズ・コレクション

パークのアトラクションやショー、イベントに登場してハリウッド映画でも話題になった以下の名車が大集合します！

・『バックドラフト』の消防車

・『ブルース・ブラザーズ』のパトカー

※ ジェイク＆エルウッド兄弟とのグリーティングあり

・『アメリカン・グラフィティ』の1932年型クラシックカー

・『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のタイムマシン

※ 約10 年ぶり登場のドクとのグリーティングあり

25周年の歴史を感じさせる貴重な車たちに再び対面できる貴重な機会をお見逃しなく。

25周年スペシャルの特別なツアーも登場！

25周年を記念し、2つのツアーが販売されることが発表されました。特典満載で予算があれば検討してみたいところです。

このツアーならではのポイントは、なんと言っても25周年パレードの特別鑑賞エリアの入場。

それ以外は、クルーによるパークのガイドツアー、人気アトラクションの優先体験、専用ラウンジの利用、限定グッズのプレゼント、レストランで使えるミールクーポンなど、お得な内容が盛りだくさんです。

2つのツアーの違いなど、詳細は公式サイト・アプリを参照してみてください。

「ユニバーサル VIP エクスペリエンス・グループ・ツアー〜25周年スペシャル〜」

所要時間：約2 時間、チケット価格（1人）：1万7000円〜

「【25周年スペシャル】ユニバーサル VIPエクスペリエンス・グループ・ツアー〜スーパー・ニンテンドー・ワールド〜」

所要時間：約3時間、チケット価格（1人）：3万7000円〜