ÃÝÃæÊ¿Â¢»á¡¡¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤Îà¹õËëáµ¿ÏÇ¤Ë¥¢¥ó¥µ¡¼¡Ö¾¡¼ê¤Ë¡ÄÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µÁíÌ³Áê¤Ç·ÐºÑ³Ø¼Ô¤ÎÃÝÃæÊ¿Â¢»á¤¬£±ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñ£Î£Ð¡×¤Ë½Ð±é¡£Àè¤Î½°±¡Áª¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿¡Ö¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡×¤Îà¹õËëÀâá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Áªµó¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥Þ³È»¶¤Î´í¸±À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤¹¤ëÃæ¡¢¥Ñ¥Í¥é¡¼¤Î¿ÜÅÄ¿µ°ìÏº»á¤¬¡Ö¡Ø¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡Ù¤Î¹õËë¤Ã¤ÆÃÝÃæÊ¿Â¢¤µ¤ó¤À¤Ã¤ÆÏÃ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈËÜ¿Í¤Ë¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Åö¤ÎÃÝÃæ»á¤Ï¡Ö²¿¤ò¡Ä¡×¤ÈÎä¾Ð¤·¤¿¤¬¡¢£Í£Ã¤Î¹õÌÚÀé¾½¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤³¤ì¤ÏÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ç¤¹¤«¡©¡¡±¢ËÅÏÀ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤à¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤Í¡¢»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡ØÀ¤³¦½Î¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¹â¹»À¸¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢¤â¤¦²¿Ç¯¤âÁ°¤«¤é¡Ø¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¡¼ê¤Ë¡Ø¹õËë¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÜÅÄ»á¤¬¡Ö¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤È¡¢¤¢¤Î¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢ÃÝÃæ»á¤Ï¡ÖÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡¡ÌîÂ¼ÌÀÂç¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤Ç¤âº£Æü¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤Î¥«¥é¡¼¤Ï»²À¯ÅÞ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×¤È´ª¤°¤ë¤È¡¢¹õÌÚ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤½¤¦¸«¤¨¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ô¥ó¥¯¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢ÃÝÃæ»á¤â¡Ö¤³¤ì¡¢»²À¯ÅÞ¥«¥é¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
