「母の国」のために戦う…韓国代表を選んだアメリカ出身選手は“コリア”を8強に導けるか《韓国専門家の視点》

3月5日に開幕するWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）は、出場選手のレベルが歴代最高になると期待されている。

【写真】ド迫力の“開脚”も！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式

昨季メジャー両リーグMVPの大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）とアーロン・ジャッジ（ニューヨーク・ヤンキース）、サイ・ヤング賞受賞者のタリク・スクーバル（デトロイト・タイガース）とポール・スキーンズ（ピッツバーグ・パイレーツ）が全員出場する大会は今回が初めてだ。

これは、3大会連続で1次ラウンド敗退に終わり、今大会で名誉回復が求められる韓国代表にとって、より厳しい競争が待っていることを意味する。

左腕に“ハングル”のタトゥー

韓国は2013年の第3回大会で台湾とオランダに、2017年の第4回大会ではイスラエルとオランダに敗れ、2次ラウンド進出に失敗した。

2023年に行われた第5回大会では、ベスト8進出への期待が大きかった。第1〜2回大会のように強豪・日本と同組になったが、残り3チームが一枚下と見られた中国、チェコ、オーストラリアだったため、プール2位は難しくないと見られていた。

だが、伏兵オーストラリアに一撃を食らい、結局はオーストラリアがプール2位となった。オーストラリアの選手たちは本業が別にあり、リーグが行われる10週間の年俸が数百万円に過ぎない事実上のアマチュア選手が大半だったという点で、衝撃はさらに大きかった。

今大会で韓国は日本、台湾、オーストラリア、チェコと同組となった。通算4度目、そして2大会連続優勝を狙う日本は全勝が予想されるため、ベスト8進出を懸けた2位争いは韓国・台湾・オーストラリアの三つ巴になると見られる。

2024年11月に東京で行われた「WBSCプレミア12」で日本を破って優勝する波乱を起こした台湾は、グーリン・ルェヤン（北海道日本ハムファイターズ）、シュー・ルオシー（福岡ソフトバンクホークス）らNPBに進出したエース級投手と、米マイナーリーグでプレーする選手が多数参戦。難しい相手となる見通しだ。

台湾はメジャーリーグのオールスター外野手コービン・キャロル（アリゾナ・ダイヤモンドバックス）が出場を辞退したが、スチュアート・フェアチャイルド（クリーブランド・ガーディアンズ）とジョナサン・ロング（シカゴ・カブス）が台湾系選手として参加する。

一方、前回大会でトミー・エドマン（ロサンゼルス・ドジャース）が出場した韓国は、今回はデーン・ダニング（シアトル・マリナーズ）、シェイ・ウィットコム（ヒューストン・アストロズ）、ジャマイ・ジョーンズ（デトロイト・タイガース）といった韓国系アメリカ人選手が名を連ねた。

打線の世代交代を果たした韓国は、ムン・ボギョン（LGツインズ）、ノ・シファン（ハンファ・イーグルス）、キム・ジュウォン（NCダイノス）、キム・ドヨン（KIAタイガース）、アン・ヒョンミン（KTウィズ）など2000年代生まれの打者たちに大きな期待を寄せている。捕手キム・ヒョンジュン（NCダイノス）も負傷から回復し、滑り込みでメンバー入りした。

一方、大会直前にウォン・テイン（サムスン・ライオンズ）とムン・ドンジュ（ハンファ・イーグルス）が負傷した投手陣は、ベテランのリュ・ヒョンジン（ハンファ・イーグルス）が出場するとしても不安が大きい。そのため、韓国系選手であるダニングの活躍が切実だ。

父が在韓米軍として勤務していた時期に、釜山出身の韓国人母との間に生まれたダニングは、前回大会で出場を希望していたが、股関節の手術を受けたため参加できなかった。右腕のダニングは2023年に手術から回復し12勝7敗、防御率3.70を記録し、テキサス・レンジャーズの球団初ワールドシリーズ優勝に貢献した。

しかし直近2年間は大きく不振に陥り、今年1月にマリナーズとマイナー契約を結んだ。メジャーリーグのロスターが保証されていないため、WBCよりチームのキャンプに参加する方が有利だったが、大会出場を選択した。

メジャーデビュー当初から韓国系であることを誇らしく明かしてきたダニングは、同じくメジャー投手だった兄ジェイクとともに、左腕に「같은 피（同じ血）」というハングルのタトゥーを刻んだ。2年間不振だったが、ワールドシリーズという大舞台を経験した点から、日本戦でのサプライズ先発の可能性もある。

強打者ウィットコムとジョーンズに寄せる期待

当初、韓国は内野陣に大きな期待を寄せていた。キム・ハソン（アトランタ・ブレーブス）、キム・ヘソン（ロサンゼルス・ドジャース）、ソン・ソンムン（サンディエゴ・パドレス）にエドマンまで加われば、メジャーリーガーで構成された内野も可能だった。しかしキム・ハソンとソン・ソンムンは負傷し、エドマンも足首手術を受けて出場がなくなった。

その物足りなさを埋める選手がウィットコムだ。

韓国人の母を持つウィットコムはメジャー経験こそ多くないが、マイナーで目立つ活躍を見せた。2023年にマイナーで本塁打王となり、過去2年はアストロズのAAAで好成績を残した。内野全ポジションと外野全ポジションをこなせるため、チームはスーパー・ユーティリティーとして期待している。パワーとスピードが調和したプレーを好むリュ・ジヒョン監督は、先発三塁手として期待している。

リュ・ジヒョン監督（写真提供＝OSEN）

母が韓国生まれのジョーンズは左翼手として、中堅のイ・ジョンフ（サンフランシスコ・ジャイアンツ）、右翼のアン・ヒョンミンとともに外野を担当する。亡き父と実兄はアメリカンフットボール選手としてNFLで活躍し、自身も高校時代はワイドレシーバーとして有名だったが、野球を選んだ。運動能力は高く、ロサンゼルス・エンゼルスで有望株1位にもなったが、正確性に課題を見せ、昨季にタイガースで定着するまで複数チームを渡り歩いた。

昨シーズン、ジョーンズは150打席で打率0.287、出塁率0.387、長打率0.550と大活躍した。左腕相手にOPS（出塁率+長打率）0.970、得点圏打率0.407を記録。メジャーでも左腕キラーであり、相手左腕攻略の任務を担う。

今回のWBCはキム・ドヨンの復帰舞台としても注目される。キム・ドヨンは2024年、満20歳でKBOリーグ史上最年少30本塁打・30盗塁を達成しリーグMVPとなったが、昨年はハムストリング負傷を3度も経験し30試合出場にとどまった。今大会で指名打者を務める見通しのキム・ドヨンは、メジャー挑戦が期待される選手だけに、大会を自身のショーケースにできるかも注目される。

韓国系アメリカ人選手ではライリー・オブライエンも出場予定だったが、惜しくも負傷で不参加に。ただ彼を除いても、今回の韓国系選手3人は前回大会でエドマンが1人で出場した時よりもはるかに期待感を高めている。

メジャーでの立場はエドマンほど強固ではないが、キム・ハソンとソン・ソンムンの空白を埋め得る内野手ウィットコム、左腕キラー外野手ジョーンズ、そして経験豊富な投手ダニングは、ベスト8を狙う韓国にとって確かな力となる見通しだ。

●キム・ヒョンジュン、SPOTVメジャーリーグ解説者

（記事提供＝時事ジャーナル）