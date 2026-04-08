球団発表パイレーツは8日、コナー・グリフィン内野手と9年1億4000万ドル（約223億円）で正式契約を結んだと発表した。2024年ドラフト1巡目のグリフィンは、2034年までパイレーツでプレーする。球団は公式X（旧ツイッター）を更新し、グリフィンが9年契約にサインしたことを明かした。3日（日本時間4日）のオリオールズ戦でメジャーデビューした超逸材。19歳とまだ10代だが、メジャーのスター選手と顔を並べる大型契約を掴んだ