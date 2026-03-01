235万円で買える「数少ないステーションワゴン」

SUVやミニバンの人気が強い状態が続いているいっぽう、1990年代に大ヒットしたステーションワゴンは、今では少数派となりました。



しかし、そうしたステーションワゴン不人気のなかでも、トヨタ「カローラツーリング」は現在も根強い支持を獲得しています。

どのようなクルマなのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ最新「ステーションワゴン」です！ 画像で見る（18枚）

トヨタ「カローラ」は1966年11月に登場したベーシック乗用車シリーズです。初代は「地球人の幸福と福祉のため」を使命に、「良品廉価」「変化」「プラスアルファ」を3つのキーワードとして誕生。

当時販売していたエントリー車「パブリカ」と上級の「コロナ」の中間ポジションを担い、頑張れば手が届く価格帯で、ほどよい高級感と実用性を追求。

日本のモータリゼーションの発展に寄与し、高嶺の花だったマイカーの普及拡大に貢献しました。

以後、実用性や高い信頼性、経済性などを守り続けるとともに、時代やニーズに合わせて進化。海外輸出や現地での生産も積極的に行い、トヨタのブランド発信と日本製乗用車の信頼の獲得にもつながり、世界のスタンダード車として確固たる地位を築きました。

現在、世界150以上の国と地域で展開され、2025年までには5500万台以上を販売。今も世界累計販売台数を更新しつづけています。

ステーションワゴンとしてのカローラは、1967年5月に追加された「2ドアバン」タイプの登場がきっかけとなります。1982年になると乗用ワゴン「カローラワゴン」が登場。その後「カローラフィールダー」へと引き継がれました。

現行型は2018年に登場した12代目で、日本では6月発売の5ドアハッチバック「カローラスポーツ」が最初にデビュー。ステーションワゴンはカローラフィールダーから一新し、「カローラツーリング」として2019年9月に発売されています。

カローラツーリングは12代目共通の若々しいスタイリッシュなデザインや、TNGAプラットフォームによる基本性能の大幅な引き上げを図るとともに、先進機能「トヨタセーフティセンス」の熟成など、大幅な進化を遂げています。

ボディサイズは全長4495mm×全幅1745mm×全高1460mm、ホイールベース2640mm。従来のカローラステーションワゴンシリーズとは異なり、3ナンバーの普通自動車登録となったものの、日本仕様車では道路事情にマッチした専用のナローボディを採用し、極端なサイズ拡大を避けています。

これまでに複数回のマイナーチェンジや改良が実施されており、2022年にはパワートレインを最新世代に刷新。現在販売中のモデルは、2025年5月に一部仕様変更を行ったもので、全車が1.8リッターハイブリッドモデルのみとなりました。

ラインナップは安価なベーシックモデル「X」、中級の「G」、スタイリッシュな最上級モデル「W×B」グレードに加え、専用の内外装とスポーティな足回りを持つ特別仕様車「ACTIVE SPORT」を設定。

またこの仕様変更では装備の充実化も図られており、「ドライブレコーダー（前方）＋バックガイドモニター（簡易録画機能付き）」がW×Bに標準設定。「ブラインドスポットモニター＋安心降車アシスト」、「パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）」がW×BとGに標準設定されました。

さらにGには「205／55R16タイヤ＆16×7Jアルミホイール」と「LEDフロントフォグランプ」が標準装備化されました。

燃費性能（WLTCモード）では、Xで29.5km／L、Gで29.3km／L、W×Bでも27.3km／Lをマーク。経済性も遜色のないものとなっています。

最新のカローラツーリングの価格（消費税込）は235万9500円から341万6600円です。

ボディサイズの割に広大なラゲッジルームと、ステーションワゴン特有のスタイリッシュなデザイン、さらには最新の予防安全装備も充実していながら、全車がハイブリッドになった現行モデルでは、燃費もよく、維持も楽ちんです。

さらに、安全装備の標準化や電動化などで新車価格が高止まりするなか、235万円というスタート価格は実に魅力的です。装備の充実した中級タイプでも300万円を切るというコスパに優れた価格設定であり、良品廉価という初代カローラのDNAは確実に受け継がれています。

2025年10月開催の「ジャパンモビリティショー2025」では、次期カローラを示唆するコンセプトカーが姿を現していますが、公開されたコンセプトカーはセダンボディとなっており、ステーションワゴンタイプの登場は当分先のことになりそうです。

しばらくは現行型カローラツーリングがラインナップされると見られ、ステーションワゴンの定番としてまだまだその人気は衰えないでしょう。