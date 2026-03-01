2月22日にダイアンの津田篤宏が自身のXで投稿した画像が話題となっている。

《私は加齢で鼻がでかくなる事に抗うために前朝テレビでやってたのをすぐに買った。私は抗う！戦う！鼻デカくならないために！シミも年末に取りまくる！！》

津田が鼻につけているのは、「鼻専用EMS美顔器」というもの。津田のポストが話題となり、2025年8月23日にJ-WAVEのラジオ『GURU GURU！』でお笑いコンビ・エバースの町田が、レインボー・池田直人のおすすめ美容グッズを試した回で紹介された際の動画も拡散。どちらも鼻をノーズクリップ型のデバイスで挟み込んでいる。

「津田さんたちが使用しているのは、美容期ブランドのルクセアが販売している鼻専用美顔器『フォーネスPRO』のようですね。鼻専用のEMS刺激と、タッピング音波振動で鼻の筋肉を刺激して引き締める、というものです。

じつは、加齢した有名人男性の鼻が肥大化していると指摘する声はここ数年増加しているんです。たとえば内村光良さんや松本人志さん、大友康平さんなどがよく例に出されていますね。津田さんもテレビで見て即購入したようですし、男性にとって鼻に対する美意識が変化しているようです」（芸能担当記者）

そこで、ルクセア広報にSNSの反響について聞いてみた。

「津田さんに取り合げていただいたのは、タイアップなどではありません。津田さんはポストの内容を見るに、おそらく2月1日に放送された『がっちりマンデー！』（TBS）をご覧になって購入していただいたのかと思います。津田さんの投稿を見て問い合わせてくださる方もいますね」

と、しっかり状況は把握している様子。とくに、2月1日の『がっちりマンデー！』は津田だけでなく、多くの視聴者の心を掴んだようだ。放送後、注文が殺到し現在は在庫がなく、予約販売している状況だという。現在生産中で3月から注文品が発送される状態だそうだ。

とはいえ、そもそも中高年男性の鼻が大きくなるというのは本当なのだろうか。メーカー広報担当者はこう語る。

「男性に限らず、年齢とともに鼻が大きくなってしまうというのは事実です。一説では、鼻と耳は一生成長するとも言われていますからね。ただ、おもな要因は、筋肉の衰え、皮膚のたるみ、軟骨の広がりです。とくに筋肉や皮膚の衰えは大きいです。

ネットでよく中高年男性芸能人の鼻が大きくなっていると指摘されているのは、おそらく男性の方が日ごろのケアをしていないことが多いため、鼻の肥大化が顕著に表れるのだと思います。

女性向けに開発された商品ではありますが、実際、津田さんのような男性の購入者も多いんですよ。実際に試験などもしておりまして、ミリ単位ですが引き締める効果がありますよ」

男性のなかでも“美意識”は確実に高くなってきている。