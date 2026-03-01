五輪の公式Xが動画公開

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦で、日本は2大会連続銀メダルを獲得した。五輪の公式Xは28日、佐藤駿（エームサービス・明大）の男子フリーの熱演と、チームジャパンのリアクションの動画を投稿。日本人ファンからは感動のコメントが相次いだ。

フィギュア団体戦の勝負が決したのは、日本時間9日。あれから19日、五輪公式Xは最終種目、男子フリーでの佐藤の熱演動画を改めて紹介した。

「言葉がない……。ミラノ五輪団体戦でのシュン・サトウの演技に対するチームジャパンの反応が全てだ」とつづった投稿。佐藤の渾身のフィニッシュと、坂本花織の涙、日下匡力（ただお）コーチのガッツポーズが合成されている19秒には、X上の日本人ファンの感動が止まらない。

「これはずっと見てしまう」

「もう今回のフィギュアは感動の嵐だよ…」

「本当にこの瞬間は忘れられない」

「リアタイしてた時、かおちゃんみたいに泣きながら、日下コーチみたいに喜んでたな」

「日下コーチも好きになったよね」

佐藤は個人戦でも奮闘。ショートプログラム（SP）9位と出遅れたものの、フリーで巻き返して銅メダルを獲得した。



（THE ANSWER編集部）