27日、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝トーナメントの組み合わせ抽選会が行われた。



欧州No. 1を決めるこの大会も16チームまで絞られたなか、ラウンド16の対戦カードはパリ・サンジェルマンvsチェルシー、ガラタサライvsリヴァプール、レアル・マドリーvsマンチェスター・シティ、アタランタvsバイエルン、ニューカッスルvsバルセロナ、アトレティコ・マドリーvsトッテナム、ボデ/グリムトvsスポルティングCP、レヴァークーゼンvsアーセナルに決まった。





そんななか、データサイト『Opta』はスーパーコンピューターを使って優勝予想を実施。現段階での優勝予想はリーグフェーズで唯一の全勝を飾り、首位で通過したアーセナルがトップで「27.4%」。日本代表DF伊藤洋輝が所属するバイエルンの「14.3%」が2位となり、その後は遠藤航が所属するリヴァプール（12.8％）、マンチェスター・シティ（10.8％）という結果になったという。一つの山にパリ、チェルシー、リヴァプール、シティ、レアル、バイエルンが名を連ねることもあり、同メディアは「アーセナルにとっては非常に有利な組み合わせだ」と主張しており、ミケル・アルテタのチームが初となる欧州王者に輝く可能性が高いと見ているようだ。またラウンド16を突破する確率も算出しており、実力が拮抗していると見ているのはパリ・サンジェルマンvsチェルシー（46.7％と53.3％）、とアトレティコ・マドリーvsトッテナム（53.7％と46.3％）、ニューカッスルvsバルセロナ（44.7％と55.3％）に。5季連続でCL決勝Tで相見えることになったレアル・マドリードvsマンチェスター・シティの注目カードはシティが64.3％で突破すると予想。一方でダークホースとして躍動するボデ/グリムトのベスト8進出の可能性は36%と見積もられているようだ。またリヴァプール（82.3％）、バイエルン（76.8％）、アーセナル（85.8％）は高確率でラウンド16を突破すると予想されている。以下が同メディアのスーパーコンピューターが算出した優勝予想となっている。1位：アーセナル 27.4％2位：バイエルン 14.3％3位：リヴァプール 12.8％4位：マンチェスター・シティ 10.8％5位：バルセロナ 7.7％6位：チェルシー 6.9％7位：ニューカッスル・ユナイテッド 4.7％8位：パリ・サンジェルマン 4.6％9位：レアル・マドリー 2.8％10位：スポルティングCP 2.7％11位：アトレティコ・マドリー 2.0％12位：トッテナム1.2％13位：アタランタ 1.1％14位：レヴァークーゼン 0.5％15位：ボデ/グリムト 0.4％16位：ガラタサライ 0.2％