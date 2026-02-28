アーセナルの優勝確率は“27.4%”でトップに！ 決勝Tの組み合わせ決まったCL優勝予想をOptaが実施
27日、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝トーナメントの組み合わせ抽選会が行われた。
欧州No. 1を決めるこの大会も16チームまで絞られたなか、ラウンド16の対戦カードはパリ・サンジェルマンvsチェルシー、ガラタサライvsリヴァプール、レアル・マドリーvsマンチェスター・シティ、アタランタvsバイエルン、ニューカッスルvsバルセロナ、アトレティコ・マドリーvsトッテナム、ボデ/グリムトvsスポルティングCP、レヴァークーゼンvsアーセナルに決まった。
一つの山にパリ、チェルシー、リヴァプール、シティ、レアル、バイエルンが名を連ねることもあり、同メディアは「アーセナルにとっては非常に有利な組み合わせだ」と主張しており、ミケル・アルテタのチームが初となる欧州王者に輝く可能性が高いと見ているようだ。
またラウンド16を突破する確率も算出しており、実力が拮抗していると見ているのはパリ・サンジェルマンvsチェルシー（46.7％と53.3％）、とアトレティコ・マドリーvsトッテナム（53.7％と46.3％）、ニューカッスルvsバルセロナ（44.7％と55.3％）に。
5季連続でCL決勝Tで相見えることになったレアル・マドリードvsマンチェスター・シティの注目カードはシティが64.3％で突破すると予想。一方でダークホースとして躍動するボデ/グリムトのベスト8進出の可能性は36%と見積もられているようだ。またリヴァプール（82.3％）、バイエルン（76.8％）、アーセナル（85.8％）は高確率でラウンド16を突破すると予想されている。
以下が同メディアのスーパーコンピューターが算出した優勝予想となっている。
1位：アーセナル 27.4％
2位：バイエルン 14.3％
3位：リヴァプール 12.8％
4位：マンチェスター・シティ 10.8％
5位：バルセロナ 7.7％
6位：チェルシー 6.9％
7位：ニューカッスル・ユナイテッド 4.7％
8位：パリ・サンジェルマン 4.6％
9位：レアル・マドリー 2.8％
10位：スポルティングCP 2.7％
11位：アトレティコ・マドリー 2.0％
12位：トッテナム1.2％
13位：アタランタ 1.1％
14位：レヴァークーゼン 0.5％
15位：ボデ/グリムト 0.4％
16位：ガラタサライ 0.2％