いよいよ決勝Tの戦いが始まるCL photo/Getty Images

写真拡大

27日、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝トーナメントの組み合わせ抽選会が行われた。

欧州No. 1を決めるこの大会も16チームまで絞られたなか、ラウンド16の対戦カードはパリ・サンジェルマンvsチェルシー、ガラタサライvsリヴァプール、レアル・マドリーvsマンチェスター・シティ、アタランタvsバイエルン、ニューカッスルvsバルセロナ、アトレティコ・マドリーvsトッテナム、ボデ/グリムトvsスポルティングCP、レヴァークーゼンvsアーセナルに決まった。

そんななか、データサイト『Opta』はスーパーコンピューターを使って優勝予想を実施。現段階での優勝予想はリーグフェーズで唯一の全勝を飾り、首位で通過したアーセナルがトップで「27.4%」。日本代表DF伊藤洋輝が所属するバイエルンの「14.3%」が2位となり、その後は遠藤航が所属するリヴァプール（12.8％）、マンチェスター・シティ（10.8％）という結果になったという。

一つの山にパリ、チェルシー、リヴァプール、シティ、レアル、バイエルンが名を連ねることもあり、同メディアは「アーセナルにとっては非常に有利な組み合わせだ」と主張しており、ミケル・アルテタのチームが初となる欧州王者に輝く可能性が高いと見ているようだ。

またラウンド16を突破する確率も算出しており、実力が拮抗していると見ているのはパリ・サンジェルマンvsチェルシー（46.7％と53.3％）、とアトレティコ・マドリーvsトッテナム（53.7％と46.3％）、ニューカッスルvsバルセロナ（44.7％と55.3％）に。

5季連続でCL決勝Tで相見えることになったレアル・マドリードvsマンチェスター・シティの注目カードはシティが64.3％で突破すると予想。一方でダークホースとして躍動するボデ/グリムトのベスト8進出の可能性は36%と見積もられているようだ。またリヴァプール（82.3％）、バイエルン（76.8％）、アーセナル（85.8％）は高確率でラウンド16を突破すると予想されている。

以下が同メディアのスーパーコンピューターが算出した優勝予想となっている。

1位：アーセナル　27.4％
2位：バイエルン　14.3％
3位：リヴァプール　12.8％
4位：マンチェスター・シティ　10.8％
5位：バルセロナ　7.7％
6位：チェルシー　6.9％
7位：ニューカッスル・ユナイテッド　4.7％
8位：パリ・サンジェルマン　4.6％
9位：レアル・マドリー　2.8％
10位：スポルティングCP　2.7％
11位：アトレティコ・マドリー　2.0％
12位：トッテナム1.2％
13位：アタランタ　1.1％
14位：レヴァークーゼン　0.5％
15位：ボデ/グリムト　0.4％
16位：ガラタサライ　0.2％