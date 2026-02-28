【ロンドン＝工藤武人】米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃を受け、欧州は米側とイランの双方に自制を呼びかける一方、アラブ諸国はイランの反撃行為を強く批判している。

欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会のウルズラ・フォンデアライエン委員長は２８日、「全ての当事者に最大限の自制と国際法の尊重を呼びかける」との声明を発表した。２００３年のイラク戦争では米側で参戦した英国の報道官は声明で、今回は米国と距離を置いていることを示唆。「イランの核兵器開発を認めてはならない」としつつも、「より広範な地域紛争に発展する事態を望んでいない」と関係国に自制を求めた。

ドイツ政府報道官は、イスラエル側から攻撃開始の事前連絡を受けていたことを明かし、「事態の推移を注視し、欧州諸国と緊密に連携する」と述べた。

イランが米軍施設のある複数の周辺国に反撃したことで、アラブの盟主サウジアラビア政府は「最も強い言葉で非難する」との声明を出した。アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）など湾岸諸国も、「イランによる凶悪な攻撃を強く非難する」（クウェート外務省）と批判した。