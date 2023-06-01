【Figure-rise Standard Amplified -三幻神降臨- オシリスの天空竜】 発売元：BANDAI SPIRITS 発売日：2026年3月21日 価格：9,900円 ジャンル：プラモデル サイズ：全高約40cm（ディスプレイベース使用時の頭頂高）、全幅約60cm 今回レビューするのは、BANDAI SPIRITSから3月21日発売予定のプラモデル「Figure-rise Standard