栃木県上三川町の強盗殺人事件で、実行役とみられる少年4人と指示役とみられる夫婦が逮捕されました。”トクリュウ型”とみられる今回の事件について、専門家は「いままでにないタイプ」と分析します。 横浜市の竹前海斗容疑者(28)と妻の美結容疑者(25)は14日、16歳の少年4人らと共謀して栃木県上三川町の住宅に押し入り、富山英子さん(69)を殺害した疑いが持たれています。 夫婦は少年4人への指示役とみられていま