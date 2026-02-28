[2.28 J1百年構想リーグ WEST第4節](ピースタ)

※17:00開始

主審:笠原寛貴

<出場メンバー>

[V・ファーレン長崎]

先発

GK 1 後藤雅明

DF 6 江川湧清

DF 22 翁長聖

DF 23 米田隼也

DF 50 進藤亮佑

MF 5 山口蛍

MF 10 マテウス・ジェズス

MF 11 ノーマン・キャンベル

MF 24 山田陸

MF 41 長谷川元希

FW 9 チアゴ・サンタナ

控え

GK 13 波多野豪

DF 25 櫛引一紀

DF 38 田所莉旺

MF 19 澤田崇

MF 21 ディエゴ・ピトゥカ

MF 33 笠柳翼

MF 34 松本天夢

FW 8 岩崎悠人

FW 18 山崎凌吾

監督

高木琢也

[セレッソ大阪]

先発

GK 23 中村航輔

DF 4 井上黎生人

DF 27 ディオン・クールズ

DF 44 畠中槙之輔

DF 66 大畑歩夢

MF 8 香川真司

MF 10 田中駿汰

MF 11 チアゴ・アンドラーデ

MF 17 阪田澪哉

MF 48 柴山昌也

FW 9 櫻川ソロモン

控え

GK 1 福井光輝

DF 6 登里享平

DF 16 奥田勇斗

MF 5 喜田陽

MF 14 横山夢樹

MF 18 石渡ネルソン

MF 19 本間至恩

FW 13 中島元彦

FW 99 イェンギ・クシニ

監督

アーサー・パパス