長崎vsC大阪 スタメン発表
[2.28 J1百年構想リーグ WEST第4節](ピースタ)
※17:00開始
主審:笠原寛貴
<出場メンバー>
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 6 江川湧清
DF 22 翁長聖
DF 23 米田隼也
DF 50 進藤亮佑
MF 5 山口蛍
MF 10 マテウス・ジェズス
MF 11 ノーマン・キャンベル
MF 24 山田陸
MF 41 長谷川元希
FW 9 チアゴ・サンタナ
控え
GK 13 波多野豪
DF 25 櫛引一紀
DF 38 田所莉旺
MF 19 澤田崇
MF 21 ディエゴ・ピトゥカ
MF 33 笠柳翼
MF 34 松本天夢
FW 8 岩崎悠人
FW 18 山崎凌吾
監督
高木琢也
[セレッソ大阪]
先発
GK 23 中村航輔
DF 4 井上黎生人
DF 27 ディオン・クールズ
DF 44 畠中槙之輔
DF 66 大畑歩夢
MF 8 香川真司
MF 10 田中駿汰
MF 11 チアゴ・アンドラーデ
MF 17 阪田澪哉
MF 48 柴山昌也
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 1 福井光輝
DF 6 登里享平
DF 16 奥田勇斗
MF 5 喜田陽
MF 14 横山夢樹
MF 18 石渡ネルソン
MF 19 本間至恩
FW 13 中島元彦
FW 99 イェンギ・クシニ
監督
アーサー・パパス
