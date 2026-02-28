この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

もちもぐチャンネルが、「【オリエンタルホテル ユニバーサル・シティ】USJから徒歩1分！コスパ良し＆超便利！朝食ビュッフェも最高すぎた【USJ公式ホテル】」と題した動画を公開。「安い、便利、きれい」の三拍子が揃った同ホテルの魅力を、ラウンジサービスや朝食ビュッフェを中心に詳細にレポートしている。



動画内でまず注目されたのは、宿泊者限定の「ウェルカムラウンジ」だ。14時から21時まで利用可能で、ドリンクバーに加え、ソフトクリームやパンケーキ、クッキーなどがすべて無料で楽しめる。特に17時から数量限定で提供されるホットドッグについては、「並んででも食べる価値がある」と紹介され、ソースを自分好みにアレンジできる点も好評だった。



客室レビューでは、全室に導入されているシモンズ製ベッドを高く評価。「朝起きた時の体の軽さが違う」と、遊び疲れた体に嬉しいポイントを強調した。さらに、リファのドライヤーや、足を乗せるだけでトレーニングができる「SIXPAD Foot Fit2」が設置されている点など、充実した設備にも驚きの声を上げている。



翌朝のビュッフェでは、ライブキッチンで提供される「肉汁たっぷりのハンバーガー」や、クロワッサン生地のワッフルを使った「トリュフベネディクト」に舌鼓。目の前で絞られるフレッシュオレンジジュースや、壁一面に飾られたドーナツなど、視覚的にも楽しめる工夫が随所に見られた。



今回、もちもぐ氏らは旅行予約サイト「Agoda」を利用し、クーポン適用で1泊朝食付き約6,200円（1名あたり）という破格の安さで宿泊したという。ただし、海外サイト特有の予約トラブルを未然に防ぐため、「予約・決済完了数日後に、ホテルへ直接『予約が入っているか』の確認連絡を入れること」を強く推奨している。



もちもぐ氏は、シャワーの水圧が若干弱い点に触れつつも、「掃除が行き届いていて綺麗」「駅にもパークにも近い最高の立地」と総評。宿泊費を抑えてパークでの体験にお金をかけたい旅行者にとって、非常に賢い選択肢であると結論付けた。