「世界浴場見聞録」 ［著］こばやしあやな／「自炊の風景」 ［著］山口祐加

「推し」は続くよどこまでも、とか「推し」を訪ねて三千里――そんな言葉が浮かんでしまう2冊だ。とにかく凄（すご）いんですよ、熱量と行動力が。

フィンランドに暮らし、彼の地の大学院でサウナ研究に携わり、「千姿万態の浴場巡りこそが、私のライフワーク」とするこばやしあやなさんの『世界浴場見聞録』は、読んでいてこちらまでほかほかしてくる。

サウナに魅せられるうちに、「縁もゆかりもないよその国の浴場にも足を延ばし、その土地の流儀で身体を温めながら、未知なる温浴法のオリジナリティを探究することに、愉悦を覚え始め」たこばやしさん。10年で巡った「四大陸50カ国以上の旅路から、特に興味深い浴室や浴場に出会った国々の紀行文」が収録されている。

東南アジア・南アジアに始まり、ロシア・中央アジア、中欧・南欧、イスラーム圏、バルト三国、北米、そして日本。読みながら、へえ〜、となったり、うひゃぁ〜、となったり。各章の終わりに、それぞれの地域への旅のアドバイスもついていて、ガイドブックとしても活用できます。

こばやしさんが「浴場推し」ならば、山口祐加さんは「自炊推し」で、世界の自炊を求めて旅した方でもある（『世界自炊紀行』に詳しい）。

『自炊の風景』はそんな山口さんの日々の推し（と世界の自炊風景）を綴（つづ）ったもので、自炊を難しく考えなくてもいいよ、とその間口を広げてくれているのがいい。自炊にまつわる悩みにも答えてくれています。

個人的にぐっときたのは、山口さんの祖母の言葉。大学生の彼女に向かって、言うのだ。「『今日、焼きそばでもええか？』って聞いたら『ええよ』って言ってくれる人と一緒になりや。『そんなんしかないんかい』って言う人はあかんで」。深い！そして真理。

この祖母にして、山口さんあり。読後、台所に立ちたくなる、優しい読み心地の1冊です。

こばやし・あやな 1984年生まれ。メディアコーディネーター、サウナ文化研究家▽やまぐち・ゆか 1992年生まれ。自炊料理家。