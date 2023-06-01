　28日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比620円安の5万8480円と急落。日経平均株価の現物終値5万8850.27円に対しては370.27円安。出来高は8168枚となっている。

　TOPIX先物期近は3909ポイントと前日比45.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は29.68ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 58480　　　　　-620　　　　8168
日経225mini 　　　　　　 58475　　　　　-625　　　174640
TOPIX先物 　　　　　　　　3909　　　　 -45.5　　　 12268
JPX日経400先物　　　　　 35365　　　　　-435　　　　1291
グロース指数先物　　　　　 760　　　　　　-7　　　　 641
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース