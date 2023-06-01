日経225先物：28日0時＝620円安、5万8480円
28日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比620円安の5万8480円と急落。日経平均株価の現物終値5万8850.27円に対しては370.27円安。出来高は8168枚となっている。
TOPIX先物期近は3909ポイントと前日比45.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は29.68ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58480 -620 8168
日経225mini 58475 -625 174640
TOPIX先物 3909 -45.5 12268
JPX日経400先物 35365 -435 1291
グロース指数先物 760 -7 641
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
