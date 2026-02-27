ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋

野球日本代表「侍ジャパン」は27日、中日との強化試合（バンテリンドーム）に5-3で勝利。初戦が1週間後に迫っている3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）連覇へ向け、弾みをつけた。9回に13球で緊急降板した大勢（巨人）の状況が試合後、明らかになった。

9回に守護神候補の大勢が登板。ところが、ヒット2本を打たれ、2死一、二塁としたところでトレーナーがマウンドのもとへ。そのまま降板した。急遽登板した高橋宏斗（中日）は同僚の石川にセンター前にタイムリーを打たれ、1点を返されたものの、後続を断って試合を締めた。

今大会、侍ジャパンは平良海馬（西武）、石井大智（阪神）、松井裕樹（パドレス）のリリーフ陣3人が負傷により離脱。メンバーが入れ替わる事態となっていただけに、守護神候補の大勢の状態が心配された。

試合後、取材に応じた大勢は右脚のふくらはぎが攣ったことを認め、「不甲斐ないですね」と話した。投球練習の段階から違和感はあったという。「情けないですね」と自分を責めたものの、大事には至っておらず、軽症を強調。侍ジャパンにとっては不幸中の幸いだった。

会見に出席した井端監督も「ちょっと攣ったというだけ。大事には至らないのかなと思います」と話した。



（THE ANSWER編集部）